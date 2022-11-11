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Чемпионат Франции. Лига 1

Корнаухов: «Головин — звезда «Монако»

11 Ноября 2022 • 12:47 Комментировать
Монако
...
Марсель
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13.11 22:45

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов высказался о дальнейших карьерных перспективах Александра Головина.

«Если топовые клубы увидят, что Саша может быть лидером на постоянной основе, а не только, когда выходит на поле, можно будет говорить о том, что он способен выйти на новую ступень. Головин — звезда «Монако», лидер команды. Не сомневаюсь, что он может выйти на другой уровень», — заявил бывший игрок «армейцев» в интервью «Чемпионату». По словам эксперта, единственное, что сдерживает российского плеймейкера от игры за сильнейшие клубы Европы – это травмы.

Напомним, что за «Монако» Головин выступает с 2018 года. В нынешней кампании Лиги 1 на его счету три гола при двух ассистах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Корнаухов Александр Головин
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