Хомуха объяснил, почему Головин до сих пор играет за «Монако»

Бывший наставник молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о причине, по которой Александр Головин до сих пор выступает «Монако».

«Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин ещё в «Монако», – заявил специалист, чьи слова приводит издание «Чемпионат». По словам Хомухи, руководство «монегасков» хочет выручить за российского игрока прибыль после дорогостоящего перехода.

Напомним, что один из лидеров российской национальной команды переехал во Францию в 2018 году. В текущей кампании Лиги 1 на счету Головина 13 матчей, в которых он забил три гола.

