Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Хомуха объяснил, почему Головин до сих пор играет за «Монако»

11 Ноября 2022 • 11:21 Комментировать (1)
Монако
...
Марсель
1 2.30 X 3.65 2 2.95
13.11 22:45

Бывший наставник молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о причине, по которой Александр Головин до сих пор выступает «Монако».

«Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин ещё в «Монако», – заявил специалист, чьи слова приводит издание «Чемпионат». По словам Хомухи, руководство «монегасков» хочет выручить за российского игрока прибыль после дорогостоящего перехода.

Напомним, что один из лидеров российской национальной команды переехал во Францию в 2018 году. В текущей кампании Лиги 1 на счету Головина 13 матчей, в которых он забил три гола.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Хомуха Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
11 Ноября 2022 в 11:25
Просто он никогда не стоил 30 млн и тем более сейчас, плюс наверняка уровень зп приличный!
Всем понятно, что Гинер тогда поставил крест на развитие карьеры Голвина этим левым трансфером!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 23:00
Лион Лион
Ницца Ницца
1.66 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
11:21 · Франция. Лига 1
Хомуха объяснил, почему Головин до сих пор играет за «Монако» 1
08:41 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Мбаппе звал меня в «ПСЖ»
08:15 · Франция. Лига 1
Масалитин рассказал, в каком случае Головин может перейти в европейский гранд
08:10 · Россия. Премьер-лига
Гришин считает, что Головину не стоит уходить из «Монако»
08:04 · Франция. Лига 1
Бушманов: «Хочется, чтобы Головин шагнул в клуб более высокого уровня»
01:48 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Переход в «Реал» был бы лёгким выходом» 1
00:24 · Франция. Лига 1
Месси залечил травму и готов сыграть в следующем матче «ПСЖ»
10 Ноября
21:16 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Мбаппе и Кимпембе звали меня в «ПСЖ», но у них не было шансов меня переубедить»
17:47 · Франция. Лига 1
​Президент «Галатасарая»: «Готовы подписать такую звезду, как Икарди»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Жиго не вернётся в «Спартак» 1
03:17 · Испания. Ла Лига
Фелиш одобряет вариант с переходом в «ПСЖ» слухи
09 Ноября
23:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» возобновил интерес к Канте 1 слухи
21:25 · Франция. Лига 1
Кузнецов считает, что Головин не готов к переходу в топ-клуб
20:32 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» вновь проехался по Суперлиге
20:24 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Фелиша слухи
Все новости
Рекомендуем