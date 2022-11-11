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Чемпионат Франции. Лига 1

Масалитин рассказал, в каком случае Головин может перейти в европейский гранд

11 Ноября 2022 • 08:15 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался на тему возможного ухода полузащитника сборной России Александра Головина из французского клуба «Монако».

«Перерос ли он или нет - это сам Саша должен понять. Если он продолжит так же играть, как сейчас, то рано или поздно на него обратят внимание европейские гранды», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

26-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне чемпионата Франции 13 поединков. Он отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его действующее трудовое соглашение с монегасками рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Валерий Масалитин Александр Головин
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