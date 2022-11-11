Бушманов: «Хочется, чтобы Головин шагнул в клуб более высокого уровня»

Известный в прошлом российский футболист Евгений Бушманов высказался о выступлениях соотечественника Александра Головина за французский клуб «Монако». По его мнению, хавбеку пора попробовать свои силы в более сильном клубе.

«Саша выдает яркие матчи - это здорово, он представляет наш футбол в Европе. Хотелось бы, чтобы он шагнул в клуб более высокого уровня. Было бы интересно посмотреть за этим», - передает слова Бушманова издание «Чемпионат».

Головин защищает цвета монегасков с 2018 года. В нынешнем сезоне Александр поучаствовал в 21 поединке во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.