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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «Галатасарая»: «Готовы подписать такую звезду, как Икарди»

10 Ноября 2022 • 17:47 Комментировать

Нападающий Мауро Икарди оказался не нужен Кристофу Галтье, поэтому в летнее трансферное окно он перебрался из «ПСЖ» в «Галатасарай» на правах аренды без опции выкупа. Президент стамбульского клуба Дурсун Озбек заявил о готовности выкупить 29-летнего аргентинца у французского гранда.

«Если «ПСЖ» хочет продать игрока, и требования их клуба будут соответствовать нашим экономическим возможностям, «Галатасарай» без малейших колебаний подпишет такую звезду мирового масштаба, как Икарди», - сказал Озбек TRT Spor.

В пяти матчах за «Галатасарай» Мауро Икарди забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - зима 2023
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