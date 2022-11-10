​Президент «Галатасарая»: «Готовы подписать такую звезду, как Икарди»

Нападающий Мауро Икарди оказался не нужен Кристофу Галтье, поэтому в летнее трансферное окно он перебрался из «ПСЖ» в «Галатасарай» на правах аренды без опции выкупа. Президент стамбульского клуба Дурсун Озбек заявил о готовности выкупить 29-летнего аргентинца у французского гранда.

«Если «ПСЖ» хочет продать игрока, и требования их клуба будут соответствовать нашим экономическим возможностям, «Галатасарай» без малейших колебаний подпишет такую звезду мирового масштаба, как Икарди», - сказал Озбек TRT Spor.

В пяти матчах за «Галатасарай» Мауро Икарди забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.