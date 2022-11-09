Кузнецов считает, что Головин не готов к переходу в топ-клуб

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в топ-клуб.

«Головин играет на хорошем уровне. Но если он перейдет в другой чемпионат, то ему однозначно нужна адаптация. Не думаю, что он сразу войдет и будет удивлять всех», — цитирует слова Кузнецова «Чемпионат».

По мнению тренера, Головин пока не готов к переходу в топ-клуб уровня «Реала», «Манчестер Сити», «Барселоны» и других команд.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.