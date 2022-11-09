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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» вновь проехался по Суперлиге

09 Ноября 2022 • 20:32 Комментировать
Лорьян
1:2
ПСЖ
окончен

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи вновь проехался по проекту Суперлиги.

«Некоторые люди продолжают попытки переписать историю и разделить футбол с помощью пиара и презентаций в PowerPoint. Честно, мне печально за них. Эти люди показали, что не понимают футбол и его экосистему. Они говорят, что Лига чемпионов недостаточно конкурентоспособна, однако многие сильные команды не вышли из этого турнира», – приводит слова руководителя французского гранда Marca.

Также Аль-Хелаифи привёл сравнение с теннисом, величайшие представители которого Роджер Федерер и Рафаэль Надаль никогда не требовали создать закрытую лигу для лучших теннисистов планеты.

Напомним, что «ПСЖ» всегда был против нововведений, которые пытаются продвигать руководители топ-команд Англии, Испании и Италии.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Суперлига
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