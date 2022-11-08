​Ибрагимович, Месси и Неймар посетили день рождения Верратти

В субботу, 5 ноября, полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отпраздновал свой 30-й день рождения. По этому случаю в начале новой недели итальянец устроил пышную вечеринку. На ней были замечены многие из бывших и нынешних одноклубников Верратти, в частности Златан Ибрагимович, Лионель Месси и Неймар. Об этом рассказывает Football Italia, показав ряд видео и снимков из социальных сетей.

На одном из фото Златан Ибрагимович позирует вместе с Лионелем Месси. В своё время сообщалось, что между ними были напряжённые отношения в «Барселоне».

Добавим, что Марко Верратти выступает за «ПСЖ» уже больше 10 лет.