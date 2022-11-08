Французский клуб «Труа» объявил об отставке главного тренера команды Брюно Ирлеса. Сообщается, что исполнять обязанности 47-летнего специалиста будет его ассистент Клод Робен.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Труа» набрал 14 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. В последний раз команда Ирлеса побеждала 18 сентября, когда в игре 8-го тура Лиги 1 был повержен «Клермон» (3:1).

Отметим, что ранее, помимо целого ряда французских клубов, Ирлес возглавлял и молдавский «Шериф».

Свой следующий матч «Труа» проведёт 13 ноября против «Бреста». Начало — в 17:00 по московскому времени.