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Чемпионат Франции. Лига 1

«Труа» объявил об отставке главного тренера Ирлеса официально

08 Ноября 2022 • 16:28 Комментировать
Брест
...
Труа
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13.11 17:00

Французский клуб «Труа» объявил об отставке главного тренера команды Брюно Ирлеса. Сообщается, что исполнять обязанности 47-летнего специалиста будет его ассистент Клод Робен.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Труа» набрал 14 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. В последний раз команда Ирлеса побеждала 18 сентября, когда в игре 8-го тура Лиги 1 был повержен «Клермон» (3:1).

Отметим, что ранее, помимо целого ряда французских клубов, Ирлес возглавлял и молдавский «Шериф».  

Свой следующий матч «Труа» проведёт 13 ноября против «Бреста». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Труа Брюно Ирлес
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