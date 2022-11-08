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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин и Неймар попали в сборную тура от WhoScored

08 Ноября 2022 • 15:50 Комментировать

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам матчей последнего тура в топ-5 лигах Европы. В неё попал и российский полузащитник Александр Головин, который выступает за «Монако».

Полностью символическая сборная выглядит так: Лафон («Нант») – Флипс («Реймс»), Лопес («Жирона»), Миленкович («Фиорентина»), Костич («Ювентус») – Диаби («Байер»), Мэддисон («Лестер»), Головин («Монако»), Неймар («ПСЖ») – Гложек («Байер»), Нкунку («РБ Лейпциг»).

Отметим, что в последнем матче французкой Лиги 1 против «Тулузы» Александр Головин забил гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Неймар Александр Головин
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