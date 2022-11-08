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Чемпионат Франции. Лига 1

В клубе МЛС высказались о трансфере Месси

08 Ноября 2022 • 11:03 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о потенциальном трансфере звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «ПСЖ».

«Я подозревал, что рано или поздно появятся разговоры о переходе Лионеля. Круто, что наш клуб связывают с такими великими футболистами. Однако я не стану высказываться об игроке, которого нет в нашем списке», - передает слова специалиста The Metro.

Срок действующего контракта 35-летнего аргентинца истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах за парижский гранд, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Крис Хендерсон
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