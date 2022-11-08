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Чемпионат Франции. Лига 1

Шмейхель хочет уйти из «Ниццы»

08 Ноября 2022 • 09:39 Комментировать

Датский вратарь Каспер Шмейхель недоволен своим положением во французской «Ницце». В ближайшее время голкипер планирует обсудить с руководством клуба свое будущее, об этом рапортует Caughtoffside.

По информации источника, 36-летний футболист всерьез задумывается над сменой команды. При этом руководство клуба не собирается его отпускать. Действующее соглашение Шмейхеля с «Ниццей» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Каспер принял участие в 12 поединках, в которых пропустил 14 мячей. В двух встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Каспер Шмейхель
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