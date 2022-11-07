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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Сейчас мы видим лучшую версию Неймара в «ПСЖ»

07 Ноября 2022 • 10:59 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал уровень игры бразильского нападающего команды Неймара в нынешнем сезоне.

«Неймар очень много работает на команду. Думаю, сейчас мы наблюдаем за его лучшей версией в «ПСЖ», - передает слова специалиста Lequipe.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 19 поединках за парижский гранд, забил 15 мячей и сделал 11 голевых передач.

Неймар перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» в 2017 году. Его трансфер обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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