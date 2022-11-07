Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар рассказал, как ему удаётся избегать травм в этом сезоне

07 Ноября 2022 • 08:26 Комментировать

Звезда французского «ПСЖ» Неймар рассказал о том, как ему удается избегать травм в нынешнем сезоне.

«Действенный способ избежать фолов – это быть внимательным. Если делать все, как нужно, то можно обойтись без травм, которые не давали мне покоя раньше. Чем больше я погружаюсь в происходящее на поле, тем больше мне хочется пойти в дриблинг. Это единственный способ, чтобы защитить себя и атаковать соперника», - цитирует нападающего инсайдер Адриен Гренье в соцсетях.

В этом сезоне на счету 30-летнего бразильца 15 забитых мячей и 12 голевых передач в 19 поединках за «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
08:26 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, как ему удаётся избегать травм в этом сезоне
07:21 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал о серьёзности травмы Мбаппе
07:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не проигрывает уже в тридцати матчах во всех турнирах
00:42 · Франция. Лига 1
Гол Жиго позволил «Марселю» одолеть «Лион»
06 Ноября
21:02 · Франция. Лига 1
«Лилль» и «Ренн» разошлись миром
19:07 · Франция. Лига 1
«Реймс» и «Ницца» победили: результаты 14-го тура
18:53 · Франция. Лига 1
Ещё один гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»
18:15 · Франция. Лига 1
Головин забил «Тулузе»
16:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вырвал непростую победу над «Лорьяном»
16:34 · Франция. Лига 1
«Тулуза» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
10:12 · Испания. Ла Лига
Неймар попрощался с Пике
07:47 · Франция. Лига 1
«Страсбург» впервые в 21-м веке пропустил четыре мяча в первом тайме
07:36 · Франция. Лига 1
«Аяччо» впервые выиграл матч Лиги 1, проигрывая по его ходу 0:2
07:01 · Франция. Лига 1
«Ланс» повторил клубный рекорд по количеству побед в календарный год
00:57 · Франция. Лига 1
«Ланс» подобрался к «ПСЖ», одолев «Анже»
Все новости
Рекомендуем