Неймар рассказал, как ему удаётся избегать травм в этом сезоне

Звезда французского «ПСЖ» Неймар рассказал о том, как ему удается избегать травм в нынешнем сезоне.

«Действенный способ избежать фолов – это быть внимательным. Если делать все, как нужно, то можно обойтись без травм, которые не давали мне покоя раньше. Чем больше я погружаюсь в происходящее на поле, тем больше мне хочется пойти в дриблинг. Это единственный способ, чтобы защитить себя и атаковать соперника», - цитирует нападающего инсайдер Адриен Гренье в соцсетях.

В этом сезоне на счету 30-летнего бразильца 15 забитых мячей и 12 голевых передач в 19 поединках за «ПСЖ».