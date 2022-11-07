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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал о серьёзности травмы Мбаппе

07 Ноября 2022 • 07:21 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал травму нападающего команды Килиана Мбаппе, которую форвард получил во время недавнего матча против «Лорьяна» (2:1).

«У Килиана нет серьезной травмы. Я вас в этом уверяю. Он проводит много матчей, поэтому мы решили сделать замену, чтобы не подвергать его риску. Конечно, я мог оставить его в игре, но при этом была бы вероятность выбыть надолго из строя», - цитирует специалиста RMC Sport.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 13 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами. Также на его счету семь голов в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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