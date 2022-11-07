«ПСЖ» не проигрывает уже в тридцати матчах во всех турнирах

В матче четырнадцатого тура французского чемпионата столичный «ПСЖ» обыграл в гостевом матче «Лорьян», и это был уже тридцатый матч кряду, в котором команда не проигрывает, с учетом всех турниров.

Это не самая продолжительная серия в истории парижского клуба - но третья по продолжительности. Самая длинная беспроигрышная серия была установлена во времена Раи и Давида Жинолы в период с августа 1993 по апрель 1994 года, в том году «ПСЖ» впервые в своей истории стал чемпионом Франции.

В период с марта по декабрь 2013 года «ПСЖ» выдал еще одну беспроигрышную серию из 36 матчей с учетом всех турниров.