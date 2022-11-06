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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» вырвал непростую победу над «Лорьяном»

06 Ноября 2022 • 16:55 Комментировать
Лорьян
1:2
ПСЖ
окончен

Представители топ-четвёрки Лиги 1, «Лорьян» и «ПСЖ» встретились в центральном матче 14-го тура. Гости были активнее, но забить победный гол смогли лишь в концовке. На девятой минуте голкипер «Лорьяна» грубо ошибся у своих ворот, мяч перехватил Неймар, и он же его отправил в сетку. «ПСЖ» провел еще ряд атак, но пропустил в начале второго тайма. Соперник провел быструю атаку по левому краю с передачей на Терема Моффи, а тот в касание поразил цель. Тут же он мог делать дубль, но попал в перекладину. ВАР проверял возможность назначения пенальти в ворота гостей, а в следующей атаке они забили сами. После подачи Неймара с угла поля Данилу Перейра головой послал мяч под перекладину.

«ПСЖ» оторвался от второго места на пять очков, соперник делит третье место.

Протокол игры  
Лорьян1:2ПСЖ
  9'Неймар (0:1)
(1:1) Моффи Теремас53'  
  81'Данилу Перейра (1:2)
Мвого Ивон 13' (Манноне Вито ( 13') Калюлю ГедеонЛапорт ЖульенТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанИнносент Бонке  65' 85' (Коне Ибраима ( 85') Ле Фе ЭнцоУттара ДангоПонсо Жульен 73' (Диарра Стефан ( 73') Ле Бри Тео 73' (Аушиш Адиль ( 73') Моффи Теремас
Запасные: Дукуре СиринеКатлайн ЙоаннМатсима КрисленБуасгар КентенЙонгва Дарлин
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосДанилу Перейра 85' (Сарабия Пабло ( 85') Хакими Ашраф  78'Мендеш Нуну 76' (Солер Карлос ( 76') Витинья II 67' (Саншеш Ренату ( 67') Верратти МаркоНеймарЭкитик Юго 76' (Бернат Хуан ( 76') Мбаппе Килиан 85' (Мукиэле Норди ( 85')
Запасные: Рико СерхиоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльЗаир-Эмери Уоррен
06 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Лорьян ПСЖ
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