«ПСЖ» вырвал непростую победу над «Лорьяном»

Представители топ-четвёрки Лиги 1, «Лорьян» и «ПСЖ» встретились в центральном матче 14-го тура. Гости были активнее, но забить победный гол смогли лишь в концовке. На девятой минуте голкипер «Лорьяна» грубо ошибся у своих ворот, мяч перехватил Неймар, и он же его отправил в сетку. «ПСЖ» провел еще ряд атак, но пропустил в начале второго тайма. Соперник провел быструю атаку по левому краю с передачей на Терема Моффи, а тот в касание поразил цель. Тут же он мог делать дубль, но попал в перекладину. ВАР проверял возможность назначения пенальти в ворота гостей, а в следующей атаке они забили сами. После подачи Неймара с угла поля Данилу Перейра головой послал мяч под перекладину.

«ПСЖ» оторвался от второго места на пять очков, соперник делит третье место.