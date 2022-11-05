Новый президент Бразилии пообещал проблемы Неймару

В Бразилии состоялись президентские выборы, в них победил Луис Лула, который не так давно посидел в тюрьме и сейчас смог одолеть Жаира Болсонару. Между тем это неприятная новость для Неймара, который обвиняется в Бразилии в неуплате налогов. При Болсонару его не трогали, взамен Неймар везде, где мог, пытался выражать тому поддержку. И это не ускользнуло от внимания Лулы, который уже дал понять, что у Неймара будут проблемы.

- Он волен выбирать кого угодно президентом. Но он знает, что если я выиграю, то разберусь с тем, что они скрывали с Болсонару. По-моему, очевидно, что отец Неймара договорился с Болсонару, у них сделка, - цитирует слова Лулы derbyderbyderby.it.