Маркиньос подпишет долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос близок к подписанию нового трудового договора с клубом.

Ранее 28-летний бразилец уже рассказывал о своём желании продолжить сотрудничество с парижским клубом. По информации издания L’Equipe, переговоры между сторонами протекают успешно: руководство «ПСЖ» готово наградить капитана долгосрочным контрактом, рассчитанным до лета 2027 года, и футболиста устраивают такие условия.

Маркиньос представляет цвета парижан с 2013 года. На его счету в общей сложности 383 матча в составе французского гранда, включая 20 поединков нынешней кампании. Действующий контракт оборонца рассчитан до 2024 года.