«Труа» установил антирекорд последних лет в европейских топ-лигах

Французский «Труа» снова не смог победить, ведя в счёте по ходу матча.

В сегодняшнем поединке Лиги 1 против «Осера» команда вышла вперёд на 28-й минуте, но упустила победу за четыре минуты до конца основного времени. Согласно данным Opta, с начала прошлого сезона «Труа» потерял суммарно 41 очко в матчах чемпионата Франции, в которых вёл в счёте, что является антирекордом пяти сильнейших европейских лиг за обозначенный период.

После 14 туров нынешнего розыгрыша Лиги 1 «Труа» имеет в своём активе 14 очков, располагаясь на 12-й строчке в турнирной таблице. В прошлой кампании коллектив финишировал 15-м, набрав 38 баллов.