Серхио Рамос может переехать в МЛС

36-летний центральный защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру за океаном, сообщает Todofichajes. У опытного испанца появился вариант в МЛС. Заинтересованность в трансфере Серхио проявляет «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Клуб из Флориды готов подписать звездного футболиста в летнее трансферное окно.

В настоящий момент Рамос выступает в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Срок действующего трудового договора футболиста с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Лиги 1 испанец сыграл 11 матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.