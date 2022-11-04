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Чемпионат Франции. Лига 1

Серхио Рамос может переехать в МЛС

04 Ноября 2022 • 13:45 Комментировать

36-летний центральный защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру за океаном, сообщает Todofichajes. У опытного испанца появился вариант в МЛС. Заинтересованность в трансфере Серхио проявляет «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Клуб из Флориды готов подписать звездного футболиста в летнее трансферное окно.

В настоящий момент Рамос выступает в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Срок действующего трудового договора футболиста с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Лиги 1 испанец сыграл 11 матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Интер Майами
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