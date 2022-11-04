Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе пропустит матч с «Лорьяном». По информации от журналиста Адриена Гренье, француз залечил свою травму, но главный тренер Кристоф Галтье хочет предоставить подопечному отдых и не подвергать его преждевременной нагрузке.

Напомним, Кимпембе лишь недавно вернулся в строй после травмы колена, из-за которого пропустил 6 недель. Затем француз вновь выбыл из-за очередного повреждения, которое оказалось менее серьёзным.

«Лорьян» в данный момент располагается на четвёртой строчке в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 8 очков.

Напомним, в Лиге чемпионов парижане заняли вторую строчку в своей группе.