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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос рассказал о переговорах с «ПСЖ»

04 Ноября 2022 • 10:01 Комментировать

Бразильский защитник Маркиньос высказался о переговорах с французским «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения.

«ПСЖ» всегда в моей голове. Мое трудовое соглашение будет действовать еще 1,5 года. Я хотел бы оставаться здесь как можно дольше. В клубе мне доверяют. Сейчас мы ведем переговоры, надеюсь, все завершится успешно», - передает слова южноамериканского футболиста издание Lequipe.

28-летний защитник выступает за парижский коллектив с 2013 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маркиньос провел 13 поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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