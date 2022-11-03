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Чемпионат Франции. Лига 1

Руис не сыграет за «ПСЖ» до перерыва на ЧМ-2022

03 Ноября 2022 • 23:19 Комментировать
Лорьян
...
ПСЖ
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06.11 15:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис в ближайшее время не поможет своей команде.

Испанец был вынужденно заменён на 21-й минуте матча Лиги чемпионов против «Ювентуса», уступив место на поле Ренату Саншешу. Как информирует L’Equipe, повреждение оказалось довольно серьёзным: из-за мышечной травмы хавбек не сможет сыграть до перерыва на чемпионат мира в Катаре.

Фабиан Руис пополнил ряды «ПСЖ» минувшим летом, перейдя из итальянского «Наполи» за 23 млн евро. В составе парижан полузащитник отыграл 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В цветах сборной Испании футболист провёл 15 поединков за всю карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Чемпионат Мира Сборная Испании Фабиан Руис
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ЛОРЬЯН ПСЖ
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