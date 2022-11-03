​Только «Бенфика» и «ПСЖ» в топ-10 лигах не знают поражений в этом сезоне

Если взять 10 сильнейших лиг Европы, то только две команды имеют 0 в графе поражений во всех турнирах этого сезона. Речь идёт о «Бенфике» (22 матча без поражений) и «ПСЖ» (20 матчей без поражений). На этот факт обращает внимание Opta.

Любопытно, что «Бенфика» и «ПСЖ» выступали в одной группе Лиги чемпионов. Команды набрали по 14 зачётных баллов. Между собой лиссабонцы и парижане дважды сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1. Общая разность голов у команд в группе также была одинаковой (16:7). «Бенфика» в итоге заняла первое место за счёт большего количества голов, забитых на полях соперников.