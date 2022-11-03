Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Раскрыт интересный пункт из контракта Месси

03 Ноября 2022 • 15:18 Комментировать (1)

Уже почти пятнадцать месяцев Лионель Месси является футболистом «ПСЖ». Аргентинский TN рассказывает на своих страницах об интересном пункте, который прописан в контракте звёздного форварда с грандом Лиги 1. Согласно этому пункту, для Месси национальная сборная Аргентины является абсолютным приоритетом. Лео имеет право отправиться в расположение «альбиселесте», даже если в это время «ПСЖ» будет проводить официальный матч, не говоря уже о товарищеском.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси пропустит игру «ПСЖ» против «Осера» и приедет в лагерь сборной Аргентины раньше.

Напомним, что чемпионат мира стартует 20 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
03 Ноября 2022 в 16:14
и когда случаются пересечения у клубов и сборной?
чего - то слишком много пустых новостей о хоббите?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
15:13 · Франция. Лига 1
Месси заранее прибудет в сборную Аргентины и пропустит матч «ПСЖ» с «Осером»
12:10 · Италия. Серия А
Ибрагимович попросил родителей Мбаппе заткнуться 1
11:53 · Франция. Лига 1
Во Франции удивлены тем, что в «Монако» не говорят о продлении контракта с Головиным
11:46 · Италия. Серия А
Итальянский топ-клуб хочет купить Доннарумму
10:55 · Франция. Лига 1
Агент: «Головиным интересовались хорошие команды из топ-чемпионатов»
10:31 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Мбаппе принял неправильное решение, оставшись в «ПСЖ»
02 Ноября
22:00 · Франция. Лига 1
Боатенг признан виновным в нанесении телесных повреждений
19:27 · Франция. Лига 1
​Рамос: «Я много лет мучился, играя против Месси» 1
15:57 · Италия. Серия А
Кьеза готов сегодня сыграть с «ПСЖ»
15:51 · Франция. Лига 1
​Месси продолжает учить французский язык 3
13:15 · Франция. Лига 1
Тебас: «Месси не хватает не только Ла Лиге, но и всему мировому футболу» 1
11:38 · Франция. Лига 1
Месси не хочет покидать «ПСЖ», не выиграв Лигу чемпионов 1
10:59 · Франция. Лига 1
Рамос: «Я совсем не изменился за последние годы»
09:05 · Франция. Лига 1
Лишь один клуб из топ-5 лиг Европы проводит сезон без поражений 1
01 Ноября
23:05 · Франция. Лига 1
Рамос – о тактической схеме «ПСЖ»: «Великие команды должны обладать гибкостью»
Все новости
Рекомендуем