​Раскрыт интересный пункт из контракта Месси

Уже почти пятнадцать месяцев Лионель Месси является футболистом «ПСЖ». Аргентинский TN рассказывает на своих страницах об интересном пункте, который прописан в контракте звёздного форварда с грандом Лиги 1. Согласно этому пункту, для Месси национальная сборная Аргентины является абсолютным приоритетом. Лео имеет право отправиться в расположение «альбиселесте», даже если в это время «ПСЖ» будет проводить официальный матч, не говоря уже о товарищеском.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси пропустит игру «ПСЖ» против «Осера» и приедет в лагерь сборной Аргентины раньше.

Напомним, что чемпионат мира стартует 20 ноября.