Боатенг признан виновным в нанесении телесных повреждений

Защитник «Лиона» Жером Боатенг узнал наказание по делу о нападении на свою девушку Шерин Зенлер.

По информации Tagesschau, окружной суд Мюнхена вынес приговор чемпиону мира в апелляционном процессе за нанесение телесных повреждений. Суд наложил наказание в размере 120 дневных штрафов в размере 10 000 евро. Отметим, ранее футболист подал апелляцию на приговор, по которому в сентябре прошлого года спортсмена обязали выплатить около двух миллионов евро за нападение на мать своих детей в 2018 году.

В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Боатенг вышел в поле лишь в трёх играх.

