Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Боатенг признан виновным в нанесении телесных повреждений

02 Ноября 2022 • 22:00 Комментировать
Лион
1:0
Лилль
окончен

Защитник «Лиона» Жером Боатенг узнал наказание по делу о нападении на свою девушку Шерин Зенлер.

По информации Tagesschau, окружной суд Мюнхена вынес приговор чемпиону мира в апелляционном процессе за нанесение телесных повреждений. Суд наложил наказание в размере 120 дневных штрафов в размере 10 000 евро. Отметим, ранее футболист подал апелляцию на приговор, по которому в сентябре прошлого года спортсмена обязали выплатить около двух миллионов евро за нападение на мать своих детей в 2018 году.

В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Боатенг вышел в поле лишь в трёх играх.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Жером Боатенг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
02 Ноября
22:00 · Франция. Лига 1
Боатенг признан виновным в нанесении телесных повреждений
19:27 · Франция. Лига 1
​Рамос: «Я много лет мучился, играя против Месси» 1
15:57 · Италия. Серия А
Кьеза готов сегодня сыграть с «ПСЖ»
15:51 · Франция. Лига 1
​Месси продолжает учить французский язык 3
13:15 · Франция. Лига 1
Тебас: «Месси не хватает не только Ла Лиге, но и всему мировому футболу» 1
11:38 · Франция. Лига 1
Месси не хочет покидать «ПСЖ», не выиграв Лигу чемпионов 1
10:59 · Франция. Лига 1
Рамос: «Я совсем не изменился за последние годы»
09:05 · Франция. Лига 1
Лишь один клуб из топ-5 лиг Европы проводит сезон без поражений 1
01 Ноября
23:05 · Франция. Лига 1
Рамос – о тактической схеме «ПСЖ»: «Великие команды должны обладать гибкостью»
22:52 · Франция. Лига 1
Рамос рассказал о взаимоотношениях с Месси 2
22:18 · Франция. Лига 1
Рамос ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»
16:38 · Франция. Лига 1
Кимпембе и Навас не сыграют в матче с «Ювентусом»
13:19 · Испания. Ла Лига
Месси игнорирует звонки президента «Барселоны» 2
13:05 · Германия. Бундеслига
Симакан признался, что летом мог перейти в «ПСЖ»
12:50 · Франция. Лига 1
«Марсель» вынес вердикт по будущему Алексиса Санчеса
Все новости
Рекомендуем