​Рамос: «Я много лет мучился, играя против Месси»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, каково ему играть в одной команде с Лионелем Месси после долгих лет соперничества.

Напомним, что Лионель Месси ранее выступал за «Барселону», а Серхио Рамос – за мадридский «Реал».

«Всякий раз, когда мне предложат выбрать между игрой с Месси или против него, я отвечу быстро и искренне. Лео продолжает выступать на высочайшем уровне. Он по-прежнему один из лучших в мире.

Иметь Месси в команде – привилегия. Гораздо хуже, когда он играет против тебя. Я много лет мучился, играя против него», - слова Рамоса приводит портал Goal.

В среду вечером «ПСЖ» будет играть против «Ювентуса». Не пропустите текстовую трансляцию.