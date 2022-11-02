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Чемпионат Франции. Лига 1

Тебас: «Месси не хватает не только Ла Лиге, но и всему мировому футболу»

02 Ноября 2022 • 13:15 Комментировать (1)

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о карьере аргентинского нападающего Лионеля Месси в чемпионате Франции. С лета 2021 года 35-летний форвард выступает за «ПСЖ».

«Месси не хватает не только Ла Лиге, но и всему мировому футболу. Что такое чемпионат Франции? Никому неинтересно, как Лео играет за «ПСЖ». Кому интересен матч парижан против условного «Нанта»? Там за Месси следят меньше, чем во времена выступлений в «Барселоне», - передает слова руководителя Ole.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 нападающий провел 12 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Ноября 2022 в 13:43
Не пи..ди..
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