Тебас: «Месси не хватает не только Ла Лиге, но и всему мировому футболу»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о карьере аргентинского нападающего Лионеля Месси в чемпионате Франции. С лета 2021 года 35-летний форвард выступает за «ПСЖ».

«Месси не хватает не только Ла Лиге, но и всему мировому футболу. Что такое чемпионат Франции? Никому неинтересно, как Лео играет за «ПСЖ». Кому интересен матч парижан против условного «Нанта»? Там за Месси следят меньше, чем во времена выступлений в «Барселоне», - передает слова руководителя Ole.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 нападающий провел 12 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и десять голевых передач.