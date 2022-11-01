Рамос – о тактической схеме «ПСЖ»: «Великие команды должны обладать гибкостью»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос поделился мнением о расстановке команды.

В нынешнем сезоне наставник парижан Кристоф Галтье использует формации с тремя и четырьмя защитниками, и 36-летний испанец высказался на этот счёт: «Играть с тройкой или четвёркой – это выбор тренера. Великие команды обладают гибкостью и способны действовать по-разному. Лично я предпочитаю играть в четвёрке защитников, что обеспечивает дополнительный баланс в середине, когда нужно больше владеть мячом, при этом подход с тремя защитниками более надёжен», – цитирует Серхио Рамоса журналист Адриен Гренье.