Рамос ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о продлении контракта с клубом.

Как сообщалось недавно, парижский гранд планирует продлить соглашение 36-летнего испанца, истекающее по окончании нынешнего сезона.

«Я чувствую себя очень хорошо, – цитирует Рамоса инсайдер Фабрицио Романо. – Я полностью сосредоточен на игре, хочу показывать максимум своих возможностей, больше я ни о чём не думаю. Посмотрим, что будет в конце этого сезона», – ответил ветеран на вопрос о продлении договора с «ПСЖ».

В текущем сезоне Серхио Рамос принял участие в 17 матчах команды Кристофа Галтье, по разу отметившись голом и голевой передачей.