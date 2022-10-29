«Марсель» в компенсированное время упустил победу над «Страсбургом»

После трёх поражений подряд «Марсель» на равных играл против «Страсбурга», соперника фактически из зоны вылета. Тем не менее, один из лидеров Лиги 1 в основное время лучше реализовал свои шансы. Голы Дьенга Бамба и Исса Каборе в первом тайме в итоге едва не принесли победу со счетом 2:1. У соперника на 76-й минуте отличился Лебо Мотиба. На третьей добавленной минуте Кевин Гамейро шокировал марсельцев голевым ударом - 2:2.
«Страсбург» в очке над зоной вылета, его соперник - пятый.
Протокол игры
|8'Бамба Дьенг (0:1)
|35'Каборе Исса (0:2)
|(1:2) Мотиба Лебо76'
|(2:2) Гамейро Кевин90'
Селс Матц•Перрен Люка•Ньямси Жерзино•Ле Маршан Максим•Пьер-Габриэль Ронаэль77' (Дагба Колин (77') •Делен Тома77' (Льенар Димитри (77') •Аолу Жан-Эде66' (Ажорк Людовик (66') •Беллегард Жан-Рикнер•Томассон Адриен66' (Прчич Саньин (66') •Диалло Хабиб46' (Мотиба Лебо (46') •Гамейро Кевин
Лопес Пау•МБемба Шансель•Балерди Леонардо•Колашинац Сеад65' (Туре Сулейман (65') •Каборе Исса•Клосс Жонатан46' (Ронжье Валентин (46') •Гендузи Маттео•Верету Жордан46' (Тавареш Нуну (46') • 70'Юндер Дженгиз72' (Жерсон Сантос (72') •Пайе Димитри•Бамба Дьенг 52'79' (Арит Амин (79')
29 октября. Стадион "де ла Мейно".
Бан пользователя