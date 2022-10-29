«Марсель» в компенсированное время упустил победу над «Страсбургом»

После трёх поражений подряд «Марсель» на равных играл против «Страсбурга», соперника фактически из зоны вылета. Тем не менее, один из лидеров Лиги 1 в основное время лучше реализовал свои шансы. Голы Дьенга Бамба и Исса Каборе в первом тайме в итоге едва не принесли победу со счетом 2:1. У соперника на 76-й минуте отличился Лебо Мотиба. На третьей добавленной минуте Кевин Гамейро шокировал марсельцев голевым ударом - 2:2.

«Страсбург» в очке над зоной вылета, его соперник - пятый.