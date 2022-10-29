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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» в компенсированное время упустил победу над «Страсбургом»

29 Октября 2022 • 23:59 Комментировать
Страсбург
2:2
Марсель
окончен

После трёх поражений подряд «Марсель» на равных играл против «Страсбурга», соперника фактически из зоны вылета. Тем не менее, один из лидеров Лиги 1 в основное время лучше реализовал свои шансы. Голы Дьенга Бамба и Исса Каборе в первом тайме в итоге едва не принесли победу со счетом 2:1. У соперника на 76-й минуте отличился Лебо Мотиба. На третьей добавленной минуте Кевин Гамейро шокировал марсельцев голевым ударом - 2:2.

«Страсбург» в очке над зоной вылета, его соперник - пятый.

Протокол игры  
Страсбург2:2Марсель
  8'Бамба Дьенг (0:1)
  35'Каборе Исса (0:2)
(1:2) Мотиба Лебо76'  
(2:2) Гамейро Кевин90'  
Селс МатцПеррен ЛюкаНьямси ЖерзиноЛе Маршан МаксимПьер-Габриэль Ронаэль 77' (Дагба Колин ( 77') Делен Тома 77' (Льенар Димитри ( 77') Аолу Жан-Эде 66' (Ажорк Людовик ( 66') Беллегард Жан-РикнерТомассон Адриен 66' (Прчич Саньин ( 66') Диалло Хабиб 46' (Мотиба Лебо ( 46') Гамейро Кевин
Запасные: Кавасима ЭйдзиСиссоко ИбраимаДиарра ХабибДукуре Исмаэль
Лопес ПауМБемба ШансельБалерди ЛеонардоКолашинац Сеад 65' (Туре Сулейман ( 65') Каборе ИссаКлосс Жонатан 46' (Ронжье Валентин ( 46') Гендузи МаттеоВерету Жордан 46' (Тавареш Нуну ( 46'  70') Юндер Дженгиз 72' (Жерсон Сантос ( 72') Пайе ДимитриБамба Дьенг  52' 79' (Арит Амин ( 79')
Запасные: Суарес Луис IIIЭлмаз БартугСанчес АлексисРубен Бланко
29 октября. Стадион "де ла Мейно".

 

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