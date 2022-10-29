Жан-Пьер Папен станет советником президента «Марселя»

Легенда «Марселя» Жан-Пьер Папен вернётся в клуб, сообщает L’Equipe.

По информации источника, экс-форвард французской команды покинул пост наставника «С'Шартра» и в самое ближайшее время присоединится к «Марселю» в качестве советника президента клуба Пабло Лонгории. Сейчас Папену 58 лет.

Напомним, Папен выступал за «Марсель» в период с 1986 по 1992 год. Всего в составе команды нападающий провёл 275 матчей, забив в них 182 гола и отдав 11 результативных передач. После 12 туров текущего розыгрыша Лиги 1 «Марсель» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.