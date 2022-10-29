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Чемпионат Франции. Лига 1

Жан-Пьер Папен станет советником президента «Марселя»

29 Октября 2022 • 13:51 Комментировать (1)
Страсбург
...
Марсель
1 3.15 X 3.55 2 2.25
Через 6 ч. 17 мин.

Легенда «Марселя» Жан-Пьер Папен вернётся в клуб, сообщает L’Equipe.

По информации источника, экс-форвард французской команды покинул пост наставника «С'Шартра» и в самое ближайшее время присоединится к «Марселю» в качестве советника президента клуба Пабло Лонгории. Сейчас Папену 58 лет.

Напомним, Папен выступал за «Марсель» в период с 1986 по 1992 год. Всего в составе команды нападающий провёл 275 матчей, забив в них 182 гола и отдав 11 результативных передач. После 12 туров текущего розыгрыша Лиги 1 «Марсель» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Жан-Пьер Папен Пабло Лонгория
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СТРАСБУРГ МАРСЕЛЬ
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Комментарии (1)
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reownrew
29 Октября 2022 в 14:50
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