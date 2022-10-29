Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мусса Дембеле оценил свои шансы поехать на ЧМ-2022

29 Октября 2022 • 09:58 Комментировать

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле поделился мнением о своих шансах попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира – 2022, который в следующем месяце стартует в Катаре.

«Я верю, что поеду на мундиаль. У меня есть все качества для участия в таком турнире. Моя игра за «Лион» ответит на этот вопрос, я буду показывать свой максимум. Конечно, не так просто попасть в заявку такой сильной сборной, но у меня есть надежда», - передает слова нападающего PVSportFR.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Дембеле провел девять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

На групповой стадии «трёхцветные» сыграют против Дании, Туниса и Австралии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Сборная Франции Мусса Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 18:00
ПСЖ ПСЖ
Труа Труа
1.08 12.00 28.00
Видео
29.10.22 в 22:00
Страсбург Страсбург
Марсель Марсель
3.00 3.50 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:02 · Германия. Бундеслига
Сага с Мбаппе завершена для «Реала», главная цель клуба – Беллингем
10:27 · Испания. Ла Лига
Иньеста отреагировал на новость о возвращении Месси в «Барселону»
09:58 · Франция. Лига 1
Мусса Дембеле оценил свои шансы поехать на ЧМ-2022
09:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» пристально следит за полузащитником «Манчестер Сити»
09:11 · Франция. Лига 1
Черчесов: «Противоядия против стандартов Головина нет — мы же не свяжем ему ноги»
04:39 · Франция. Лига 1
Биограф Месси считает, что ему лучше остаться в «ПСЖ»
28 Октября
23:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» разгромил «Тулузу» благодаря хет-трику вышедшего на замену игрока
16:27 · Испания. Ла Лига
Суд снял обвинения с Неймара
12:34 · Англия. Премьер-лига
Мангала: «После работы с Гвардиолой, у меня появилось ещё больше желания стать тренером»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Мангала: «Гвардиола объяснил мне, что я не подхожу под его игровой стиль»
11:46 · Франция. Лига 1
Корнеев рассказал, при каком условии Головин покинет «Монако»
09:50 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс рассказал о разнице между «ПСЖ» и «Барселоной» 1
08:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Рома» нашли усиление во Франции 2
27 Октября
21:07 · Англия. Премьер-лига
В подписании Гюндогана заинтересовался ещё один топ-клуб
14:40 · Франция. Лига 1
Французский журналист рассказал, за счёт чего Головину удалось добиться прогресса в «Монако»
Все новости
Рекомендуем