Мусса Дембеле оценил свои шансы поехать на ЧМ-2022

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле поделился мнением о своих шансах попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира – 2022, который в следующем месяце стартует в Катаре.

«Я верю, что поеду на мундиаль. У меня есть все качества для участия в таком турнире. Моя игра за «Лион» ответит на этот вопрос, я буду показывать свой максимум. Конечно, не так просто попасть в заявку такой сильной сборной, но у меня есть надежда», - передает слова нападающего PVSportFR.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Дембеле провел девять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

На групповой стадии «трёхцветные» сыграют против Дании, Туниса и Австралии.