«Ланс» разгромил «Тулузу» благодаря хет-трику вышедшего на замену игрока

В 13-м туре чемпионата Франции «Ланс» играл против «Тулузы», которая ничем особым сегодня не смогла никого удивить. Основные события разворачивались во втором тайме. На 50-й минуте Секо Фофана не смог забить гостям с пенальти, но задачу выполнили исключительно вышедшие на замену футболисты. Луис Икома за полчаса оформил хет-трик с передач разминавшихся вместе с ним партнеров, а его команда победила 3:0 и вышла на чистое второе место.
Протокол игры
|(1:0) Икома Луис60'
|(2:0) Икома Луис87'
|(3:0) Икома Луис90'
Самба Брис•Гради Жонатан84' (Боура Исмаэль (84') •Дансо Кевин•Айдара Массадио• 67'Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер84' (Фортес Стивен (84') •Онана Жан56' (Сотока Флориан (56') •Абдул-Самед Салис•Кошта Давид70' (Клод-Морис Алексис (70') •Фофана Секо•Саид Уэсли56' (Икома Луис (56') 90'
Запасные: Yacouba Barry•Лувеу Адриен•Пореба Лукаш•Лека Жан-Луи
Дюпе Максим•Деслер Миккел90' (Кебен Кевин (90') •Руо Антони•Диарра Мусса•Силла Иссиага•Деягере Брехт 80'84' (Беграуи Янис (84') •Спирингс Стейн•Ван ден Бомен Бранко•Абухлал Закария•Даллинга Тийс72' (Бирманчевич Велько (72') •Фарес Шаиби72' (Онаиу Адо (72')
28 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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