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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» разгромил «Тулузу» благодаря хет-трику вышедшего на замену игрока

28 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Ланс
3:0
Тулуза
окончен

В 13-м туре чемпионата Франции «Ланс» играл против «Тулузы», которая ничем особым сегодня не смогла никого удивить. Основные события разворачивались во втором тайме. На 50-й минуте Секо Фофана не смог забить гостям с пенальти, но задачу выполнили исключительно вышедшие на замену футболисты. Луис Икома за полчаса оформил хет-трик с передач разминавшихся вместе с ним партнеров, а его команда победила 3:0 и вышла на чистое второе место.

Протокол игры  
Ланс3:0Тулуза
(1:0) Икома Луис60'  
(2:0) Икома Луис87'  
(3:0) Икома Луис90'  
Самба БрисГради Жонатан 84' (Боура Исмаэль ( 84') Дансо КевинАйдара Массадио  67'Франковски ПшемыславМачадо Дейвер 84' (Фортес Стивен ( 84') Онана Жан 56' (Сотока Флориан ( 56') Абдул-Самед СалисКошта Давид 70' (Клод-Морис Алексис ( 70') Фофана СекоСаид Уэсли 56' (Икома Луис ( 56'  90')
Запасные: Yacouba BarryЛувеу АдриенПореба ЛукашЛека Жан-Луи
Дюпе МаксимДеслер Миккел 90' (Кебен Кевин ( 90') Руо АнтониДиарра МуссаСилла ИссиагаДеягере Брехт  80' 84' (Беграуи Янис ( 84') Спирингс СтейнВан ден Бомен БранкоАбухлал ЗакарияДаллинга Тийс 72' (Бирманчевич Велько ( 72') Фарес Шаиби 72' (Онаиу Адо ( 72')
Запасные: Занден ОливерГенро ДенисРатао РафаэлКоста ЛоганХауг КьетилЦиггарас Теохарис
28 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Ланс Тулуза
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