«Ланс» разгромил «Тулузу» благодаря хет-трику вышедшего на замену игрока

В 13-м туре чемпионата Франции «Ланс» играл против «Тулузы», которая ничем особым сегодня не смогла никого удивить. Основные события разворачивались во втором тайме. На 50-й минуте Секо Фофана не смог забить гостям с пенальти, но задачу выполнили исключительно вышедшие на замену футболисты. Луис Икома за полчаса оформил хет-трик с передач разминавшихся вместе с ним партнеров, а его команда победила 3:0 и вышла на чистое второе место.