Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданиюподелился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Ему сейчас сложно будет поменять команду, более высокого уровня. Всё-таки он застопорился в «Монако». Прогресса не видно… Ожидали, что он будет на себя брать инициативу, больше забивать и больше отдавать. Но в прошлом году у него было несколько повреждений, в этом году тоже. Поэтому, чтобы расти и прогрессировать, нужно постоянно играть и быть в хорошей физической форме. Но пока у Головина это не получается, и не всегда в основном составе выходит, и заменяют его по ходу матча», — сказал Колыванов.

В текущем сезоне 26-летний Головин сыграл 18 матчей за «Монако» во всех турнирах, смог забить один мяч и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.