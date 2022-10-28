Корнеев рассказал, при каком условии Головин покинет «Монако»

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал, при каком условии полузащитник монегасков Александр Головин сможет покинуть французский клуб.

По словам Корнеева, 26-летний футболист счастлив в «Монако» и пока не собирается менять команду.

«Головин пришёл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдёт, только если за него заплатят серьёзные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдёт», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе монегасков 18 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.