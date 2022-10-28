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Чемпионат Франции. Лига 1

Корнеев рассказал, при каком условии Головин покинет «Монако»

28 Октября 2022 • 11:46 Комментировать
Монако
...
Анже
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30.10 17:00

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал, при каком условии полузащитник монегасков Александр Головин сможет покинуть французский клуб.

По словам Корнеева, 26-летний футболист счастлив в «Монако» и пока не собирается менять команду.

«Головин пришёл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдёт, только если за него заплатят серьёзные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдёт», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе монегасков 18 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Игорь Корнеев Александр Головин
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