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Чемпионат Франции. Лига 1

Французский журналист рассказал, за счёт чего Головину удалось добиться прогресса в «Монако»

27 Октября 2022 • 14:40 Комментировать
Монако
...
Анже
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30.10 17:00

Французский журналист Аурилиен Македо поделился мнением о прогрессе полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению Македо, Головин стал выглядеть лучше по причине того, что наставник монегасков Филипп Клеман начал использовать россиянина в другой роли, освободив его от необходимости помогать обороне.

«Головин больше, чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу. Ведь после перехода в чемпионат Франции он страдал из-за повторяющихся травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объёма работы в отборе», — приводит слова журналиста Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Головин провёл в составе «Монако» 17 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Филипп Клеман
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