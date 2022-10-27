Французский журналист: «Головин — один из самых техничных игроков в «Монако»

Французский журналист Кристофер Ру поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Ру назвал Головина одним из самых техничных игроков команды, при этом отметив, что россиянину следует больше забивать. Также журналист отметил физическую форму футболиста.

«С самого начала подготовки и товарищеских матчей мы видели, как он защищался и бегал больше, чем в прошлом. В этом сезоне у него больше нет мышечных травм, которые испортили его первые сезоны в «Монако». Сейчас Головин — лучший российский игрок в Европе», — приводит слова Ру Sport24.

Напомним, что Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе монегасков 17 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.