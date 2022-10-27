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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» объявил имя нового главного тренера официально

27 Октября 2022 • 09:39 Комментировать

Французский «Осер» представил нового главного тренера команды. Как рапортует клубная пресс-служба, это место занял Кристоф Пеллисье. Трудовое соглашение специалиста с представителем Лиги 1 рассчитано на два года с опцией пролонгации на сезон. У руля команды он сменил Жана-Марка Фурлана, которого отправили в отставку 11 октября.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции «Осер» одержал две победы, трижды сыграл вничью и семь раз проиграл. По итогам 12 туров Лиги 1 команда с девятью очками занимает 18-е место в турнирной таблице. Следующий поединок «Осер» проведет на своем домашнем стадионе против «Аяччо».

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Кристоф Пеллисье
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