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Чемпионат Франции. Лига 1

Доменек: «Удар Зидана в Матерацци был настоящей катастрофой - как падение самолёта»

26 Октября 2022 • 21:40 Комментировать (1)

Удары головой со стороны Зинедина Зидана стали легендой чемпионатов мира - в 1998 году два удара принесли Франции титул чемпиона мира, а в 2006 удар головой в Матерацци, возможно, лишил французов победы в чемпионате. Такого мнения придерживается и Раймон Доменек - тогдашний тренер сборной.

- Это было как падение самолета, настоящая катастрофа. Все было хорошо, команда играла, и тут случилось это. Сказалось, наверное, давление, ведь Зидан проводил свой последний матч. Иногда просыпаюсь ночью и вспоминаю - а что было бы, если бы я с ним поговорил перед матчем, напомнил о необходимости держать себя в руках. Но я и не думал, что такое может случиться. Но это уже история, Зидан не говорил на эту тему ни с кем, и никто не знает, что было в его голове в тот момент, - цитирует Доменека Ole. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Раймон Доменек ЧМ-2006
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Октября 2022 в 21:50
ай Зидан - Звезда.. а мутероци - гумно сраное.. )))
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