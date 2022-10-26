​Глава Ла Лиги – о 630 млн евро для Мбаппе: «Зная Аль-Хелаифи, это небольшая сумма»

В СМИ просочилась информация о том, что оклад Килиана Мбаппе за три года в «ПСЖ» составит 630 миллионов евро. Комментарий на этот счёт дал глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Зная Аль-Хелаифи, мне кажется, что это небольшая сумма. Если бы нужно было добавить ещё 200 миллионов евро, они добавили бы», - сказал Тебас с иронией в интервью L’Equipe.

Многие ожидали, что Килиан Мбаппе в межсезонье сменит «ПСЖ» на «Реал». Тем не менее, нападающий принял решение заключить с парижанами новый контракт.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл 16 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров.