Каспера Шмейхеля посадили на скамейку запасных и освистали

Датский голкипер Каспер Шмейхель переживает очень непростые времена в чемпионате Франции. О том, что им недовольны в стане «Ницце», мы уже сообщали, но сейчас ситуация усугубилась.

Дело в том, что Шмейхель имел неосторожность высказаться о том, что он собирается покинуть «Ниццу» зимой, и это вывело из себя поклонников французского клуба. В результате перед матчем очередного тура французского чемпионата с «Нантом» Шмейхеля попросту освистали, когда диктор на стадионе произнес его фамилию.

В тринадцатом туре чемпионата Франции «Ницца» сыграет на выезде с «Лорьяном», это случится 30 октября.