​«ПСЖ» предложит Месси контракт на два года, сохранив его оклад

«ПСЖ» не хочет расставаться с Лионелем Месси по завершению сезона 2022/2023. Как сообщает Mundo Deportivo, во французском клубе надеются договориться со звёздным форвардом о новом контракте. По данным источника, Месси будет предложен трудовой договор на два сезона.

Отмечается, что «ПСЖ» готов сохранить текущий оклад Лионеля Месси, что повышает шансы клуба на закрытие сделки.

Стоит сказать, что в действующем контракте Лионеля Месси есть опция продления на сезон, но «ПСЖ» хочет именно подписать новый договор.

Очевидно, что любое решение о будущем Лео Месси будет принимать уже после чемпионата мира.