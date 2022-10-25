В последние недели вокруг «ПСЖ» появлялось немало слухов. Сообщалось и о желании Килиана Мбаппе уйти из клуба, и о конфликте между Мбаппе и Неймаром… Впрочем, окружение бразильского форварда отмечает, что в последнее время футболист не вмешивается ни в какие конфликты. Неймар как никогда спокоен и сосредоточен на футболе. Это связано с предстоящим чемпионатом мира в Катаре, рассказывает на своих страницах L’Equipe.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная Бразилии отправится на турнир с задачей его выиграть. В последний раз бразильская национальная команда выигрывала мундиаль ещё в 2002 году.