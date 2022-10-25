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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» рискует потерять Месси из-за денег

25 Октября 2022 • 12:28 Комментировать

Озвучен пункт в контракте нападающего Лионеля Месси, который может стать камнем преткновения в переговорах аргентинца с «ПСЖ» по новому трудовому соглашению.

Как сообщает Get French Football News, высокий оклад 35-летнего футболиста мешает заключению новой сделки. Месси получает 41 миллион евро в год, это не устраивает руководство парижского гранда. Боссы клуба хотят уговорить игрока пойти на сокращение зарплаты.

Срок действующего трудового договора нападающего с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси отметился шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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