«ПСЖ» рискует потерять Месси из-за денег

Озвучен пункт в контракте нападающего Лионеля Месси, который может стать камнем преткновения в переговорах аргентинца с «ПСЖ» по новому трудовому соглашению.

Как сообщает Get French Football News, высокий оклад 35-летнего футболиста мешает заключению новой сделки. Месси получает 41 миллион евро в год, это не устраивает руководство парижского гранда. Боссы клуба хотят уговорить игрока пойти на сокращение зарплаты.

Срок действующего трудового договора нападающего с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси отметился шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами в 11 встречах.