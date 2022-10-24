24-летний хорватский полузащитник Ловро Майер поставил подпись под новым трудовым соглашением с французским «Ренном». Как информирует пресс-служба «красно-чёрных», контракт хавбека с клубом теперь рассчитан до середины 2027 года. Ловро защищает цвета команды с 2021 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к полузащитнику из Английской премьер-лиги. Оформить трансфер Майера хотел лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

После 12 туров «Ренн» занимает четвертое место в таблице Лиги 1.