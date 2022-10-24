Фонсека оценил победу над «Монако» со счётом 4:3

Наставник «Лилля» Паулу Фонсека высказался о яркой победе над «Монако» (4:3) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

«Команды провели потрясающий по зрелищности поединок. Именно такие матчи очень сильно нравятся фанатам. Я сейчас счастлив, ведь мы победили. Команда хорошо сыграла, несмотря на три пропущенных мяча. Ошибки – это часть футбола. Поздравляю своих подопечных с этим успехом», - цитирует португальца пресс-служба клуба.

После победы «Лилль» с 22 баллами занимает шестое место в турнирной таблице, а «Монако» с 21 очком располагается на седьмой позиции.