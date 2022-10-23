«Монако» с Головиным забил три мяча «Лиллю», но всё равно проиграл

«Лилль» и «Монако» подарили болельщикам праздник открытого и результативного футбола. Стороны не оглядывались на оборону и постоянно шли вперёд, что вылилось в семь мячей. «Доги» дважды выходили вперед и упускали перевес, побывали в роли отыгрывающихся и все же вырвали победу - 4:3. У Реми Кабелла дубль. Александр Головин провел на поле 90 минут.
«Лилль» в итоге потеснил соперника с шестого места.
Протокол игры
|(1:0) Рибейро Александро22'
|34'Кайо Энрике (1:1)
|(2:1) Кабелла Реми39'
|44'Дисаси Аксель (2:2)
|53'Бен-Йеддер Виссам (2:3)
|(3:3) Кабелла Реми62'
|(4:3) Бамба Джонатан71'
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Джало Тьягу•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Гомеш Андре•Гомес Анхель82' (Балеба Карлос (82') •Уна Адам66' (Веа Тимоти (66') •Кабелла Реми90' (Байо Мохамед (90') •Бамба Джонатан• 50'Дэвид Джонатан
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа• 58'Кайо Энрике•Дьятта Крепен82' (Якобс Исмаил (82') •Матазо Элио 21'82' (Лукас Жан (82') •Фофана Юссуф•Головин Александр•Бен-Йеддер Виссам•Эмболо Брель77' (Фолланд Кевин (77')
23 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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