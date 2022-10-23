«Монако» с Головиным забил три мяча «Лиллю», но всё равно проиграл

«Лилль» и «Монако» подарили болельщикам праздник открытого и результативного футбола. Стороны не оглядывались на оборону и постоянно шли вперёд, что вылилось в семь мячей. «Доги» дважды выходили вперед и упускали перевес, побывали в роли отыгрывающихся и все же вырвали победу - 4:3. У Реми Кабелла дубль. Александр Головин провел на поле 90 минут.

«Лилль» в итоге потеснил соперника с шестого места.