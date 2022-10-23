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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» с Головиным забил три мяча «Лиллю», но всё равно проиграл

23 Октября 2022 • 23:42 Комментировать
Лилль
4:3
Монако
окончен

«Лилль» и «Монако» подарили болельщикам праздник открытого и результативного футбола. Стороны не оглядывались на оборону и постоянно шли вперёд, что вылилось в семь мячей. «Доги» дважды выходили вперед и упускали перевес, побывали в роли отыгрывающихся и все же вырвали победу - 4:3. У Реми Кабелла дубль. Александр Головин провел на поле 90 минут.

«Лилль» в итоге потеснил соперника с шестого места.

Протокол игры  
Лилль4:3Монако
(1:0) Рибейро Александро22'  
  34'Кайо Энрике (1:1)
(2:1) Кабелла Реми39'  
  44'Дисаси Аксель (2:2)
  53'Бен-Йеддер Виссам (2:3)
(3:3) Кабелла Реми62'  
(4:3) Бамба Джонатан71'  
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеДжало ТьягуРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесГомеш АндреГомес Анхель 82' (Балеба Карлос ( 82') Уна Адам 66' (Веа Тимоти ( 66') Кабелла Реми 90' (Байо Мохамед ( 90') Бамба Джонатан  50'Дэвид Джонатан
Запасные: Жегрова ЭдонМартен ЖонасГудмундссон ГабриэльЙоро ЛениЛихаджи ИсаакЛео ЖардимЗедатка Аким
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельБадьяшиль Бенуа  58'Кайо ЭнрикеДьятта Крепен 82' (Якобс Исмаил ( 82') Матазо Элио  21' 82' (Лукас Жан ( 82') Фофана ЮссуфГоловин АлександрБен-Йеддер ВиссамЭмболо Брель 77' (Фолланд Кевин ( 77')
Запасные: Боаду МиронЖелсон МартиньшСарр МалангМинамино ТакумиМарипан ГильермоДидийон Томас
23 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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