​Роналдо: «Неймара можно сравнить с Месси и Роналду»

Известный в прошлом бразильский форвард Роналдо высказался о своём соотечественнике – Неймаре.

«Если говорить конкретно о футболе, я сомневаюсь, что есть кто-то, кто не любит его. Его личная жизнь выходит за футбольные рамки, но меня это не интересует. Он смел, он обладает разными навыками, скоростью, он забивает голы, у него есть характер.

Неймара можно сравнить с Месси и Криштиану Роналду, хотя они с другой планеты», - сказал Роналдо The Guardian.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за звёздного бразильского форварда 222 миллиона евро.