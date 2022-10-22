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​Роналдо: «Неймара можно сравнить с Месси и Роналду»

22 Октября 2022 • 15:50 Комментировать (1)

Известный в прошлом бразильский форвард Роналдо высказался о своём соотечественнике – Неймаре.

«Если говорить конкретно о футболе, я сомневаюсь, что есть кто-то, кто не любит его. Его личная жизнь выходит за футбольные рамки, но меня это не интересует. Он смел, он обладает разными навыками, скоростью, он забивает голы, у него есть характер.

Неймара можно сравнить с Месси и Криштиану Роналду, хотя они с другой планеты», - сказал Роналдо The Guardian.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за звёздного бразильского форварда 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Октября 2022 в 16:02
Это Месси с другой планеты, а твой почти однофамилец уже давно из дубля... А-ха-ха-ха..
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